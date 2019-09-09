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Памфилова захотела взять на работу напавшего на нее мигранта 

Lenta.ru + ещё 6 33 минуты назад
Памфилова захотела взять на работу злоумышленника
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова рассказала, что могла бы предложить работу мужчине, который совершил на нее нападение. Об этом сообщает ТАСС.
«Может, работу какую-нибудь предложила, может, что-то где-то подмел бы, еще бы заработал пару рублей на хлеб», — сказала она.
7 сентября Памфилова заявила, что была бы готова накормить злоумышленника. Она отметила, что помогла бы голодному человеку, если тот действительно напал на нее из-за еды.
Напавшего на Памфилову мужчину задержали 7 сентября. Им оказался 36-летний уроженец Казахстана, приехавший в Россию на заработки. Он признался, что полез в дом Памфиловой за продуктами и не знал, к кому вламывается. Также он пожаловался, что долгое время не мог найти работу.
Нападение на дом Эллы Памфиловой в подмосковной Истре было совершено в ночь на 6 сентября. Преступник влез через окно на террасу дома, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и сбежал, ничего не взяв. В связи с этим эксперты, как пишет Ruposters, предполагают, что нападение преследовало цель атаковать Памфилову в преддверии международной конференции «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», на которую съехались делегации из 30 стран.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой с незаконным проникновением в жилище»).
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Комментарии
Политика , Элла Памфилова , Центризбирком России
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