Памфилова захотела взять на работу злоумышленника

Памфилова захотела взять на работу напавшего на нее мигранта

России Глава Центральной избирательной комиссии ( ЦИК Элла Памфилова рассказала, что могла бы предложить работу мужчине, который совершил на нее нападение. Об этом сообщает ТАСС.

«Может, работу какую-нибудь предложила, может, что-то где-то подмел бы, еще бы заработал пару рублей на хлеб», — сказала она.

7 сентября Памфилова заявила, что была бы готова накормить злоумышленника. Она отметила, что помогла бы голодному человеку, если тот действительно напал на нее из-за еды.

Напавшего на Памфилову мужчину задержали 7 сентября. Им оказался 36-летний уроженец Казахстана, приехавший в Россию на заработки. Он признался, что полез в дом Памфиловой за продуктами и не знал, к кому вламывается. Также он пожаловался, что долгое время не мог найти работу.

Нападение на дом Эллы Памфиловой в подмосковной Истре было совершено в ночь на 6 сентября. Преступник влез через окно на террасу дома, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и сбежал, ничего не взяв. В связи с этим эксперты, как пишет Ruposters, предполагают, что нападение преследовало цель атаковать Памфилову в преддверии международной конференции «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», на которую съехались делегации из 30 стран.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой с незаконным проникновением в жилище»).