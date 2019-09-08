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СПЧ не выявил значительных нарушений на выборах в регионах России 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
СПЧ не выявил значительных нарушений на выборах в регионах РФ
Фото: РИА Новости
Мониторинговая группа по выборам президентского Совета по правам человека (СПЧ) не выявила значительных нарушений на выборах в регионах России, проходивших в Единый день голосования в воскресенье.
Выводы группы сделаны по итогам работы членов СПЧ на избирательных участках в Москве, Санкт-Петербурге, Липецкой, Оренбургской, Тульской, Новосибирской областях, Калмыкии и Карачаево-Черкесии, говорится в сообщении на сайте Совета.
По итогам наблюдения правозащитники готовят доклад для представления президенту России.
Напомним, в 85 регионах России в воскресенье, 8 сентября, проходит единый день голосования. В общей сложности проходит более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, а в трех региональных столицах — глав муниципальных образований.
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Политика , Совет по правам человека , Москва
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