Турчак: ЕР восстановила позиции в регионах

ЕР восстановила позиции в регионах, заявил Турчак

"По регионам, где по итогам прошлого избирательного цикла "Единая Россия" показала не самые лучшие результаты, мы восстановили свои позиции", — сообщил Турчак журналистам после окончания голосования на выборах 8 сентября.

Он отметил, что можно привести несколько характерных примеров.

"По Иркутской области, в частности, можно уже подвести предварительные итоги. Мы получили большинство в Иркутской городской думе, это большинство устойчивое, которое позволит нам сформировать фракцию уставного большинства, то есть больше двух третей. Для нас это важно — важно в регионе, где исполнительную власть региона представляет политическая партия КПРФ. И, что очень важно, "Единая Россия" получила в два раза больше мандатов в Иркутской городской думе, чем КПРФ", — рассказал секретарь генсовета ЕР.

Кроме того, в Иркутской области проходило 13 избирательных кампаний по выборам глав районов, отметил он, и в 11 из них победу одерживают кандидаты-единороссы. По его словам, также представитель ЕР побеждает на выборах мэра Братска.

"Характерный результат в республике Хакасия — вы помните, что в прошлом году мы там выступили тоже недостаточно успешно. Могу сказать, что разыгрывалось четыре позиции глав районов, из этих четырех два — это победители "Единой России" и двое — это самовыдвиженцы. То есть коммунисты в Хакасии не получили ни одного мандата. Кроме того, проходили довыборы в Верховный совет республики Хакасия, все мандаты на довыборах также получила партия "Единая Россия", — сообщил Турчак.