Путин провел переговоры с Макроном

Главы государств обсуждали актуальные темы двусторонней повестки дня.

«Владимир Путин и Эммануэль Макрон дали позитивную оценку освобождению и передаче 7 сентября удерживавшихся на Украине и в России лиц как важной гуманитарной акции. Выражена надежда, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин и Макрон подчеркнули, что Минские соглашения являются безальтернативным способом разрешения внутриукраинского конфликта. Кроме того, главы государств подтвердили настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках «нормандского формата».

«Президент России отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита «нормандской четверки», а также проработки тех решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам такой встречи», — говорится в сообщении.

В этом контексте Путин обратил внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей о разведении сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения.

Главы России и Франции также рассмотрели ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и высказались за объединение усилий всех заинтересованных сторон в целях сохранения СВПД и его соблюдения в полном объеме.