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Путин провел переговоры с Макроном 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 1 час назад
Путин провел переговоры с Макроном
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин в воскресенье провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщили в Кремле.
Главы государств обсуждали актуальные темы двусторонней повестки дня.
«Владимир Путин и Эммануэль Макрон дали позитивную оценку освобождению и передаче 7 сентября удерживавшихся на Украине и в России лиц как важной гуманитарной акции. Выражена надежда, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин и Макрон подчеркнули, что Минские соглашения являются безальтернативным способом разрешения внутриукраинского конфликта. Кроме того, главы государств подтвердили настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках «нормандского формата».
«Президент России отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита «нормандской четверки», а также проработки тех решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам такой встречи», — говорится в сообщении.
В этом контексте Путин обратил внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей о разведении сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения.
Главы России и Франции также рассмотрели ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и высказались за объединение усилий всех заинтересованных сторон в целях сохранения СВПД и его соблюдения в полном объеме.
Напомним, в субботу состоялось взаимное возвращение граждан Украины и России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся очень важным шагом.
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Комментарии
Политика , Конфликты , Украина , Мария Захарова , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , МИД
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