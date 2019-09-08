Путин уволил защищавшего детей генерала

Выслуга лет Комиссарова, как отмечает газета, составила около 50 лет с учетом службы в горячих точках на Северном Кавказе. Помимо СКР он служил в составе Группы советских войск в Германии МВД и Федеральной службе судебных приставов.

В Следственном комитете генерал занимался вопросами защиты прав детей, сирот, малообеспеченных семей и других подобных категорий граждан. Его заслуги, в частности, отметила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова : «Он занимал жесткую позицию в дискуссии с ведомствами по различным вопросам в сфере детства, когда вместо решения проблемы чиновники пытались отделаться самоотчетами и формализмом». Однажды, по ее словам, Комиссаров помог оперативно перевезти в Россию из Сирии мальчика по имени Ахмат, который лишился ноги, подорвавшись на мине.

По информации «Коммерсанта», генерал считает свое увольнение «шагом на пути к победе». Чем он займется в будущем, не уточняется.

В ноябре 2018 года Комиссаров в интервью «Известиям» высказал мнение, что интернет никогда не был главной причиной самоубийств среди несовершеннолетних. «Это только средство коммуникации. Не надо демонизировать его влияние», — сказал генерал о глобальной сети.