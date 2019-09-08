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Путин уволил защищавшего детей генерала 

Lenta.ru 27 минут назад
Путин уволил защищавшего детей генерала
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»
Президент России Владимир Путин освободил генерала-майора юстиции Игоря Комиссарова от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России (СКР). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
Выслуга лет Комиссарова, как отмечает газета, составила около 50 лет с учетом службы в горячих точках на Северном Кавказе. Помимо СКР он служил в составе Группы советских войск в Германии, МВД и Федеральной службе судебных приставов.
В Следственном комитете генерал занимался вопросами защиты прав детей, сирот, малообеспеченных семей и других подобных категорий граждан. Его заслуги, в частности, отметила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова: «Он занимал жесткую позицию в дискуссии с ведомствами по различным вопросам в сфере детства, когда вместо решения проблемы чиновники пытались отделаться самоотчетами и формализмом». Однажды, по ее словам, Комиссаров помог оперативно перевезти в Россию из Сирии мальчика по имени Ахмат, который лишился ноги, подорвавшись на мине.
По информации «Коммерсанта», генерал считает свое увольнение «шагом на пути к победе». Чем он займется в будущем, не уточняется.
В ноябре 2018 года Комиссаров в интервью «Известиям» высказал мнение, что интернет никогда не был главной причиной самоубийств среди несовершеннолетних. «Это только средство коммуникации. Не надо демонизировать его влияние», — сказал генерал о глобальной сети.
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Комментарии6
Политика , Игорь Комиссаров , Анна Кузнецова , Владимир Путин , СКР , МВД , газета "Известия" , Германия
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