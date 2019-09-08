Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму

Глава правительства прибыл на избирательный участок №2760, расположенный в здании Шуваловской гимназии №1448 в районе Раменки, вскоре после полудня, сообщает ТАСС. Получив бюллетень, он прошел в кабинку для голосования, затем опустил листок в КОИБ (аппарат для электронной обработки бюллетеней). Вслед за ним процедуру повторила его жена Светлана Медведева.

8 сентября в России объявлен Единым днем голосования. Выборы разного уровня проходят в 85 регионах страны. Москвичи голосуют за кандидатов в депутаты регионального парламента — Мосгордумы. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00.