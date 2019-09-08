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Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму 

Российская Газета 2 часа назад
Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев и его супруга Светлана проголосовали на выборах в Московскую городскую думу.
Глава правительства прибыл на избирательный участок №2760, расположенный в здании Шуваловской гимназии №1448 в районе Раменки, вскоре после полудня, сообщает ТАСС. Получив бюллетень, он прошел в кабинку для голосования, затем опустил листок в КОИБ (аппарат для электронной обработки бюллетеней). Вслед за ним процедуру повторила его жена Светлана Медведева.
8 сентября в России объявлен Единым днем голосования. Выборы разного уровня проходят в 85 регионах страны. Москвичи голосуют за кандидатов в депутаты регионального парламента — Мосгордумы. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00.
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Политика , Дмитрий Медведев , Светлана Медведева , Мосгордума , ИТАР-ТАСС
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