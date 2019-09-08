В ЦИК рассказали об отбитых хакерских атаках

«Сегодня все спокойно идет в штатном режиме, а вчера были хакерские атаки, но не существенные», — сказал Лопатин.

По его словам, в единый день голосования портал ЦИК работает без сбоев, а система надежно защищена.