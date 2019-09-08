Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЦИК рассказали об отбитых хакерских атаках 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
В ЦИК рассказали об отбитых хакерских атаках
Фото: РИА Новости
Портал Центризбиркома России в субботу, 7 сентября, подвергся хакерским атакам, все были отбиты, сообщил член ЦИК Антон Лопатин. Его слова приводит РИА Новости.
«Сегодня все спокойно идет в штатном режиме, а вчера были хакерские атаки, но не существенные», — сказал Лопатин.
По его словам, в единый день голосования портал ЦИК работает без сбоев, а система надежно защищена.
Ранее в воскресенье глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич усмотрел в действиях компаний Google и Facebook признаки вмешательства во внутренние дела России.
Выборы в единый день голосования, 8 сентября, проходят в 85 российских регионах. В частности, граждане выбирают губернаторов, депутатов законодательных органов субъектов и муниципалитетов. Президент Владимир Путин уже проголосовал на выборах в Мосгордуму, кампания в которую проходила на фоне протестов.
Последние новости
На Украине объяснили невыдачу Нидерландам «ценного свидетеля» по делу MH17 На Украине объяснили невыдачу Нидерландам «ценного свидетеля» по делу MH17 Пилот рассказал о происхождении еды для Путина на рейсах Пилот рассказал о происхождении еды для Путина на рейсах В РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией В РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией
Комментарии
Политика , Александр Малькевич , Антон Лопатин , Владимир Путин , Общественная палата России , Мосгордума , Центризбирком России , Google , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ДНР захотела прямой путь в Россию
ДНР захотела прямой путь в Россию1
Смертельный шторм: в Крыму погибли туристы
Смертельный шторм: в Крыму погибли туристы237
«Как же тебе не стыдно!»: Малышева накинулась на мать
«Как же тебе не стыдно!»: Малышева накинулась на мать
С «борта №1» пропала медицинская каюта
С «борта №1» пропала медицинская каюта68
Украина рассказала о «ценном свидетеле» по делу МН17
Украина рассказала о «ценном свидетеле» по делу МН1780
Видео
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Импичмента не будет: Почему Трампу не грозит отставка
04:16
Импичмента не будет: Почему Трампу не грозит отставка
В мире США
Симоньян «чуть не подралась» с Навкой
14:04
Симоньян «чуть не подралась» с Навкой
Общество
Собчак высказалась о браках «по залету»
00:23
Собчак высказалась о браках «по залету»
Шоу-бизнес
С «борта №1» пропала медицинская каюта
03:41
С «борта №1» пропала медицинская каюта
Политика
В Кремле заявили о тупике в отношениях с Японией
00:31
В Кремле заявили о тупике в отношениях с Японией
Политика
Смертельный шторм: в Крыму погибли туристы
00:55
Смертельный шторм: в Крыму погибли туристы
Происшествия
Бывшая жена Чернышова готова помочь Заворотнюк
03:08
Бывшая жена Чернышова готова помочь Заворотнюк
Шоу-бизнес
Пилот рассказал об экстремальной посадке с Путиным
03:41
Пилот рассказал об экстремальной посадке с Путиным
Политика Происшествия
Украина резко осудила «действия Москвы» в Крыму
01:46
Украина резко осудила «действия Москвы» в Крыму
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение