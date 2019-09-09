Завершены выборы мэра Улан-Удэ

Самовыдвиженец Игорь Шутенков, занимающий пост исполняющего обязанности руководителя администрации Улан-Удэ, побеждает с 52,52% голосов на выборах мэра города после обработки 100% протоколов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.

На втором месте расположился сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев , набравший 36,58% голосов избирателей.

У представителя Коммунистической партии социальной справедливости — гендиректора ООО «Газета „Улан-Удэ“ Батодалая Багдаева — 2,41%.