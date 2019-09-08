Захарова показала «небольшую коллекцию»

Захарова показала свою коллекцию трав. ФОТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась со своими подписчиками в социальных сетях коллекцией трав. Собирать их российский политик начала после путешествия по Европе.

«Несколько лет назад в ресторане Европы меня спросили, что я буду чай или кофе. Я ответила «мятный чай». Через 5 минут остановилась тележка с 30 горшками мяты. Это было так необычно, что захотелось повторить», — написала Захарова в Facebook

Сейчас в коллекции дипломата порядка 10 видов трав, включая мяту, чабрец и мелиссу. Продегустировать дары природы Захарова предложила и подписчикам.