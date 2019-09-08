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Захарова показала свою коллекцию трав. ФОТО 

Ura.Ru 11 минут назад
Захарова показала «небольшую коллекцию»
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась со своими подписчиками в социальных сетях коллекцией трав. Собирать их российский политик начала после путешествия по Европе.
«Несколько лет назад в ресторане Европы меня спросили, что я буду чай или кофе. Я ответила «мятный чай». Через 5 минут остановилась тележка с 30 горшками мяты. Это было так необычно, что захотелось повторить», — написала Захарова в Facebook
Сейчас в коллекции дипломата порядка 10 видов трав, включая мяту, чабрец и мелиссу. Продегустировать дары природы Захарова предложила и подписчикам.
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Политика , Мария Захарова , МИД
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