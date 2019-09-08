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Песков раскрыл секрет выносливости президента 

Российская Газета 1 час назад
Песков раскрыл секрет выносливости президента
Фото: РИА Новости
Глава государства работает в очень жестком режиме: иногда в один день проводит не просто несколько мероприятий в разных местах, а посещает сразу несколько городов или даже стран. На этой неделе, например, за пять рабочих дней Владимир Путин посетил Иркутскую область, Монголию, остров Русский и космодром "Восточный", в субботу уже лично поздравлял москвичей с Днем города и осматривал спортивные объекты в столице.
Сегодня же президент с самого утра был на избирательном участке, чтобы проголосовать на выборах в Мосгордуму. Все это было бы невозможно, если бы не отличная физическая форма.
"К таким поездкам невозможно единоразово подготовиться, вот собраться, подготовиться и полететь, т.е. нужно держать себя в такой изрядной физической форме", — рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1", в программе "Москва. Кремль. Путин".
На вопрос, принимает ли глава государства что-нибудь, чтобы легче перенести смену часовых поясов, Песков сказал, что не знает. "Может быть, у него есть свои секреты, но мне об этом не известно. Тоже хотел бы узнать, спать хочется", — заметил он.
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Комментарии2
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Мосгордума , Иркутская Область , Монголия
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