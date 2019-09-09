ЛДПР лидирует на выборах в думу Хабаровского края

ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае

В воскресенье в крае прошли дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска.

Всего в списки избирателей внесены более 986,6 тысячи человек, из них 497,1 тысячи выбирали депутата Госдумы РФ.

"Большинство мандатов в краевой думе, государственную думу, законодательные думы Хабаровска и Комсомольска завоеваны представителями ЛДПР", — сказал Накушнов.

Он уточнил, что победу на выборах мэра в Комсомольске-на-Амуре также одержал представитель ЛДПР.