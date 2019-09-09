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ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае 

РИА Новости + ещё 25 1 час назад
ЛДПР лидирует на выборах в думу Хабаровского края
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
ЛДПР в Хабаровском крае получила большинство голосов на всех уровнях выборов, которые прошли в воскресенье, сообщил на пресс-конференции глава краевого избиркома Геннадий Накушнов.
В воскресенье в крае прошли дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска.
Всего в списки избирателей внесены более 986,6 тысячи человек, из них 497,1 тысячи выбирали депутата Госдумы РФ.
"Большинство мандатов в краевой думе, государственную думу, законодательные думы Хабаровска и Комсомольска завоеваны представителями ЛДПР", — сказал Накушнов.
Он уточнил, что победу на выборах мэра в Комсомольске-на-Амуре также одержал представитель ЛДПР.
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Политика , Выборы в Москве , Геннадий Накушнов , Госдума , ЛДПР , Хабаровский Край
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