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ЛДПР лидирует на выборах в парламент Хабаровского края после обработки 11,76% протоколов 

ТАСС + ещё 8 2 часа назад
ЛДПР лидирует на выборах в думу Хабаровского края
Фото: РИА Новости
ЛДПР набирает в воскресенье 54,11% на выборах в Законодательную думу (однопалатный парламент) Хабаровского края после обработки 11,76% протоколов. Это следует из данных, размещенных на онлайн-табло Центризбиркома.
На втором месте партия "Единая Россия" с 16,41%, на третьем — КПРФ, у нее 15,12% голосов.
Четвертое место у "Справедливой России" (3,79%), пятое — у "Коммунистов России", партия набирает 3,59% голосов.
На последних двух местах расположились партия "Родина" (2,25%) и "Партия Роста" (1,02%).
В Хабаровском крае в единый день голосования проходили выборы депутатов Законодательной думы региона, депутата Госдумы, депутатов собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений. Жители Комсомольска-на-Амуре выбирали главу города и новый состав местной думы. В Хабаровске также проходили выборы депутатов городского парламента.
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Политика , Партия Родина , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР , Центризбирком России , Хабаровский Край
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