«Нас не касается»: Крым ответил Украине

«В очередной раз мы наблюдаем пустое сотрясание воздуха со стороны украинского государства и его очередных институтов, которые в этом отношении имитируют просто бурную деятельность», — сказал Ганжара.

Депутат напомнил, что в Крыму, как и по всей России, выбирают представителей местной, исполнительной и законодательной власти. Они будут иметь абсолютно законные полномочия.

«Что там думают на Украине относительно этого — нас не касается», — сказал депутат.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило очередной «решительный протест». На этот раз — из-за проведения выборов в Крыму.

В России сегодня проходит единый день голосования.