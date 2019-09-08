«Нас не касается»: Крым ответил Украине 

В Крыму прокомментировали протест МИД Украины из-за российских выборов. В интервью RT депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара, заявил, что Киев впустую сотрясает воздух, имитируя бурную деятельность.
«В очередной раз мы наблюдаем пустое сотрясание воздуха со стороны украинского государства и его очередных институтов, которые в этом отношении имитируют просто бурную деятельность», — сказал Ганжара.
Депутат напомнил, что в Крыму, как и по всей России, выбирают представителей местной, исполнительной и законодательной власти. Они будут иметь абсолютно законные полномочия.
«Что там думают на Украине относительно этого — нас не касается», — сказал депутат.
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило очередной «решительный протест». На этот раз — из-за проведения выборов в Крыму.
В России сегодня проходит единый день голосования.