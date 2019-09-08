Пилот рассказал об экстремальной посадке с Путиным

Пилот борта № 1 рассказал об экстремальной посадке с Путиным

Санкт-Петербург. Экс-пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о самом сложном полете за всю свою летную карьеру. По его словам, самолет летел из Москвы Владимир Путин направлялся на важную встречу. Своими воспоминаниями он поделился в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ.

Погода не задалась в обоих городах, был сильнейший ветер.

«Мы набирали 9 тысяч километров, и нас мотало так, что, если б не пристегнуты были, точно бы головой в потолке оказались. Прижимало так, перегрузки были очень сильные. В Питере льет, вода практически на полосе», — рассказал пилот.

Несмотря на непогоду, летчики посадили лайнер в Пулково, но после у Федорушкина состоялся разговор с Путиным, у которого этот полет вызвал вопросы.

«Естественно, Владимир Владимирович вызвал меня в кабинет. Спросил, что это было. Ну, немножко поговорили с ним на эту тему. Конечно, было неприятно. Вероятность слететь с полосы была 90%. Но мы справились», — рассказал он.

Пилот также сообщил, что кремлевские обеды готовятся заранее. Затем их привозят на борт самолета в контейнерах и передают бортпроводникам. Едой, по словам Федорушкина, глава государства был доволен не всегда.

«Правда бывали случаи, когда Владимир Владимирович говорил: «Опять эта пища!»». Президент хотел, чего-то менее пресного, поострее. «Приедалось. Не то что недовольство выражал, просто нежелание это есть с аппетитом. Вообще, первые лица в полетах очень мало едят. Когда перелеты большие, тогда да», — поделился он.

Пилот также рассказал, что со своим знаменитым термосом президент не расстается никогда.

Путин путешествует на самолете, в котором есть спальня, тренажерный зал и конференц-зал. В распоряжении российского лидера имеются четыре самолета Ил-96-300, но каким именно бортом он полетит, становится известно в последний момент. Это объясняется соображениями безопасности.