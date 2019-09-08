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Замглавы ЦИК надеется, что наблюдатели на выборах будут объективны 

РИА Новости 13 минут назад
Булаев надеется на объективность наблюдателей на выборах
Фото: РИА Новости
Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев выразил надежду, что наблюдатели за выборами будут объективно интерпретировать происходящие события и не станут "придумывать какое-то свое кино".
"Нам бы очень хотелось, чтобы все, кто имеет возможность наблюдать, объективно интерпретировали происходящие события и не пытались рядом с тем, что мы открыли, придумывать какое-то своё кино, потому что очень часто некоторые наши коллеги пытаются фейковые сюжеты представить, что мол, увидели там", — сказал Булаев на открытии видеостены, на которой транслируются видео с избирательных участков, в ЦИК.
По его словам, в этом году Минкомсвязи и Ростелеком смогли запустить в день голосования огромное количество видеокамер, которые наблюдают как идёт голосование на участках, где могут проголосовать 26 миллионов избирателей.
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Политика , Николай Булаев , Минкомсвязи РФ , Ростелеком , Центризбирком России
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