Булаев надеется на объективность наблюдателей на выборах

Замглавы ЦИК надеется, что наблюдатели на выборах будут объективны

Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев выразил надежду, что наблюдатели за выборами будут объективно интерпретировать происходящие события и не станут "придумывать какое-то свое кино". "Нам бы очень хотелось, чтобы все, кто имеет возможность наблюдать, объективно интерпретировали происходящие события и не пытались рядом с тем, что мы открыли, придумывать какое-то своё кино, потому что очень часто некоторые наши коллеги пытаются фейковые сюжеты представить, что мол, увидели там", — сказал Булаев на открытии видеостены, на которой транслируются видео с избирательных участков, в ЦИК. По его словам, в этом году Минкомсвязи Ростелеком смогли запустить в день голосования огромное количество видеокамер, которые наблюдают как идёт голосование на участках, где могут проголосовать 26 миллионов избирателей.