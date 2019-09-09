Памфилова рассказала, о чём переживает во время выборов

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что её в большей степени волнует достоверность подсчёта голосов, чем явка на выборах.

Меня в меньшей степени волнует явка, а в большей степени волнует достоверность подсчёта голосов и правильное, адекватное отражение голоса именно тех, кто пришёл, — цитирует Памфилову РИА Новости.

Памфилова подчеркнула, что проголосовавшие достойны уважения и «не заслуживают, чтобы их голос был как-то искажён». По её словам, «явка — это уровень интереса к выборам».

News.ru писал, что Памфилова заподозрила депутата от «Единой России» Миахила Романова в «противозаконном использовании админресурса» на выборах в Санкт-Петербурге. Сам народный избранник назвал обвинения недостоверной информацией.

В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня прошли в 85 регионах России.