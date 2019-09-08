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В России начался единый день голосования 

RT на русском 3 часа назад
В России начался единый день голосования
Фото: РИА Новости
В России начался единый день голосования, в рамках которого выборы разного уровня состоятся в 85 субъектах страны.
Депутатские выборы пройдут в 13 регионах страны, ещё в 16 субъектах страны граждане будут выбирать губернаторов. Кроме того, в 22 административных центрах состоятся выборы в городскую думу.
Первыми в стране открылись избирательные участки на Чукотке и Камчатке. Здесь голосование началось в 08:00 (23:00 мск 7 сентября. — RT).
В Москве 8 сентября будут выбирать депутатов в Московскую городскую думу. На нескольких избирательных участках столицы планируется проведение эксперимента по электронному голосованию.
В Хабаровском крае паводок и тайфун «Линлин» осложняют местным жителям процесс голосования.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин намерен принять участие в едином дне голосования.
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Политика , Владимир Путин , Мосгордума
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