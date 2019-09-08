В России начался единый день голосования

России начался единый день голосования, в рамках которого выборы разного уровня состоятся в 85 субъектах страны.

Депутатские выборы пройдут в 13 регионах страны, ещё в 16 субъектах страны граждане будут выбирать губернаторов. Кроме того, в 22 административных центрах состоятся выборы в городскую думу.

Первыми в стране открылись избирательные участки на Чукотке и Камчатке. Здесь голосование началось в 08:00 (23:00 мск 7 сентября. — RT).

В Москве 8 сентября будут выбирать депутатов в Московскую городскую думу . На нескольких избирательных участках столицы планируется проведение эксперимента по электронному голосованию.

В Хабаровском крае паводок и тайфун «Линлин» осложняют местным жителям процесс голосования.