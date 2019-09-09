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Старовойт набирает 81% на выборах главы Курской области 

РИА Новости + ещё 20 2 часа назад
Старовойт набирает 81% на выборах главы Курской области
Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона с 81,19% голосов после обработки 83% протоколов, сообщила РИА Новости представитель областной избирательной комиссии.
По данным облизбиркома, обработано 83% протоколов.
"Старовойт Роман Владимирович ("Единая Россия") набирает 81,19%, Фирсов Владимир Владимирович (КПРФ) — 5,48%, Федоров Владимир Валерьевич (ЛДПР) — 5,32%", — сказала собеседница агентства.
Татьяна Черникова от Российской экологической партии "Зеленые" набрала 3,28%, а Николай Карцев ("Справедливая Россия") — 3,17%.
Явка, по данным после обработки 83% бюллетеней, составила 41,31%, отметила представитель избиркома.
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Политика , Новости регионов , Владимир Фирсов , Николай Карцев , Владимир Федоров , Татьяна Черникова , Роман Старовойт , Единая Россия , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР , РИА Новости , Курская Область
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