Старовойт набирает 81% на выборах главы Курской области 

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона с 81,19% голосов после обработки 83% протоколов, сообщила РИА Новости представитель областной избирательной комиссии.
По данным облизбиркома, обработано 83% протоколов.
"Старовойт Роман Владимирович ("Единая Россия") набирает 81,19%, Фирсов Владимир Владимирович (КПРФ) — 5,48%, Федоров Владимир Валерьевич (ЛДПР) — 5,32%", — сказала собеседница агентства.
Татьяна Черникова от Российской экологической партии "Зеленые" набрала 3,28%, а Николай Карцев ("Справедливая Россия") — 3,17%.
Явка, по данным после обработки 83% бюллетеней, составила 41,31%, отметила представитель избиркома.