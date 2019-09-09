Кувшинников побеждает на выборах в Вологодской области

Действующий губернатор Вологодской области, кандидат от "Единой России" Олег Кувшинников побеждает на выборах главы региона с результатом в 60,79% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщил журналистам председатель областного избиркома Денис Зайцев.
"Олег Кувшинников лидирует на выборах с результатом в 60,79%. Кандидат от ЛДПР Ольга Ширикова получила 25,18%, Маргарита Савоськина от "Справедливой России" — 7,81%, Алексей Рылеев от "Родины" — 1,92%, Вадим Петриенко от "Народного альянса" — 1,53%", — сказал Зайцев.