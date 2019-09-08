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В Санкт-Петербурге зафиксировали фейковые сообщения о нарушениях на выборах 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
В Петербурге зафиксировали фейковые сообщения о выборах
Фото: РИА Новости
Санкт-Петербургская избирательная комиссия зафиксировала фейковые сообщения о нарушениях на участках в единый день голосования. Об этом журналистам сообщил член горизбиркома Юрий Кузьмин на брифинге в воскресенье.
"Хочу отдельно подчеркнуть, что имеют место откровенно фейковые сообщения о нарушениях. В частности, в социальных сетях распространилось видео о якобы вбросах бюллетеней. Проверкой установлено, что это видео снято в 2016 году", — сказал Кузьмин.
Он также отметил, что на участках за пределами Петербурга голосование также проходит без нарушений.
"Что касается участков за пределами города. Я сам приехал на участки в садоводствах в Ломоносовском районе. Абсолютно все спокойно. Люди и отзывы очень положительные", — отметил Кузьмин.
По словам члена горизбиркома, существенных нарушений на данный момент не зафиксировано.
"Все сообщения с избирательных участков, что идут нестандартные ситуации, оперативно рассматриваются комиссией. К счастью, в подавляющем большинстве случаев эта информация о нарушениях не подтверждается. Было несколько сообщений о незаконном участии в выборах военнослужащих. На самом деле, на участки приходили одновременно проходящие службу по контракту", — рассказал Кузьмин.

О выборах

Выборы губернатора организованы на 1944 участках в Петербурге: это 1898 постоянных участков и 46 временных. По просьбе садоводов создана возможность принять участие в выборах губернатора вне Петербурга — на экстерриториальных участках, которые называют "дачными". Для этого в Ленинградской области организованы 62 избирательных участка в садоводствах, еще 15 избирательных участков будут ждать избирателей-петербуржцев в Псковской области. Жители Петербурга смогут проголосовать на выборах губернатора еще на 30 цифровых участках в Москве.
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