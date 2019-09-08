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ЦИК отчитался о Дне тишины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 44 минуты назад
ЦИК отчитался о Дне тишины
Фото: РИА Новости
День тишины в России прошел в полном спокойствии, на горячую линию ЦИК не поступило заявлений, на которые нужно было реагировать немедленно, заявил замглавы Центризбиркома России Николай Булаев.
«Я вчера не видел больших жалоб, может быть, они поступили ночью», — передает его слова РИА «Новости».
Он подчеркнул, что день тишины прошел «в полном спокойствии», заявлений, на которые надо было реагировать сразу, на горячей линии ЦИК не было.
В России в воскресенье проходит единый день голосования. В Москве проходят выборы в Мосордуму, в ряде регионов выбирают губернаторов.
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Политика , Николай Булаев , Центризбирком России , РИА Новости
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