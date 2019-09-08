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Москалькова предлагает заключить соглашение РФ и Украины о правовом положении граждан 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Москалькова предложила РФ и Украине соглашение
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает заключить соглашение между Россией и Украиной, которое позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование.
"Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах", — говорится в заявлении омбудсмена, опубликованном в воскресенье на ее официальном сайте.
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Политика , Татьяна Москалькова
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