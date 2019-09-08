Москалькова предложила РФ и Украине соглашение

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает заключить соглашение между Россией и Украиной, которое позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование.
"Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах", — говорится в заявлении омбудсмена, опубликованном в воскресенье на ее официальном сайте.