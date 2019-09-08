Голосование в Башкирии началось раньше обычного

Голосование в Башкирии началось на час раньше обычного

Избирательные участки в Республике Башкортостан , где выбирают главу региона, открылись на час раньше — в 07:00 по местному времени, сообщает ТАСС. Проголосовать жители региона смогут до 21:00.

Решение о продлении голосования на час принял парламент республики. Это дает большему числу избирателей возможность принять участие в выборах, включая дачников и людей, работающих в воскресенье.

В регионе работают более 3,4 тысяч участков для голосования. Помимо главы республики жители выберут также депутатов в органы местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что в пострадавшем от паводка Тулуне начались выборы главы города. Также мэров выберут в столице Бурятии Улан-Удэ и в Братске.