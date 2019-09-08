Голосование в Башкирии началось раньше обычного

Избирательные участки в Республике Башкортостан, где выбирают главу региона, открылись на час раньше — в 07:00 по местному времени, сообщает ТАСС. Проголосовать жители региона смогут до 21:00.
Решение о продлении голосования на час принял парламент республики. Это дает большему числу избирателей возможность принять участие в выборах, включая дачников и людей, работающих в воскресенье.
В кандидаты на пост главы республики были зарегистрированы восемь человек. «Единую Россию» представляет временно исполняющий обязанности главы региона Радий Хабиров. От ЛДПР идет Иван Сухарев, от «Яблока» — Зульфия Гайсина. Юрий Игнатьев является кандидатом от «Справедливой России», КПРФ выставила Юнира Кутлугужина. «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» представляет Владимир Кобзев, предприниматель Рафис Кадыров идет на выборы от «Патриотов России», глава Фонда развития городских проектов Уфы Владимир Барабаш — от «Гражданской силы».
В регионе работают более 3,4 тысяч участков для голосования. Помимо главы республики жители выберут также депутатов в органы местного самоуправления.
Ранее сообщалось, что в пострадавшем от паводка Тулуне начались выборы главы города. Также мэров выберут в столице Бурятии Улан-Удэ и в Братске.