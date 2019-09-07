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Избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке
Фото: РИА Новости
Единый день голосования начался в России. На Камчатке и Чукотке в 08:00 8 сентября (23:00 мск 7 сентября) открылись избирательные участки.
"В Камчатском крае в 08:00 избирательные участки окрылись в четырех муниципальных районах. В Елизовском районе сегодня выбирают депутатов сельского поселения, в Пенжинском района — главу сельского поселения Манилы, в двух районах (Олюторском и Карагинском) проходят выборы и довыборы депутатов и глав сельских поселений Тымлат, Пахачи и Средние Пахачи", — сообщили ТАСС в краевой избирательной комиссии.
В то же время открылись избирательные участки в Чукотском автономном округе.
"В округе проходят выборы депутатов и глав сельских поселений в трех муниципальных районах (Чукотском, Анадырском, Билибинском), а также выборы главы и депутатов Совета депутатов городского округа Анадырь", — сообщили ТАСС в избиркоме Чукотского автономного округа.
По данным окружного избиркома, за пост главы городского округа Анадырь будут бороться пять человек в том числе нынешний и.о. руководителя округа Леонид Николаев, выдвинутый "Единой Россией", и заместитель председателя комитета по законодательству и региональной политике Думы Чукотского автономного округа Владимир Гальцов, выдвинутый КПРФ.
Выборы разных уровней проходят по всей стране. Избирательные участки на Камчатке и Чукотке закроются в 20:00 местного времени (11:00 мск), а в западных районах России — когда в дальневосточных регионах уже наступит 9 сентября.
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Комментарии
Политика , Леонид Николаев , Единая Россия , Госдума , КПРФ , ИТАР-ТАСС , Камчатский Край
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