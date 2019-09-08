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Нетаньяху намерен приехать в Россию для встречи с Путиным 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Нетаньяху приедет в Россию для встречи с Путиным
Фото: Reuters
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что может приехать в Россию для встречи с российским президентом Владимиром Путиным в течение недели.
«В течение недели возможно, что я также буду в России, чтобы обсудить продолжение согласования по армейским вопросам с президентом Путиным», — сказал премьер во время заседания кабинета, его слова приводит РИА Новости.
24 июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с Биньямином Нетаньяху вопросы антитеррора и безопасности.
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Политика , Биньямин Нетаньяху , Николай Патрушев , Владимир Путин , Совет безопасности РФ , РИА Новости
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