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Путин и Назарбаев обсудили двусторонние отношения, региональные и международные проблемы 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Путин и Назарбаев обсудили международные проблемы
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи в субботу обсудили двусторонние отношения, а также региональную и международную проблематику. Об этом сообщил пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков.
Путин и Назарбаев приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю дня города в Москве, а затем вместе посетили реконструированный павильон "Казахстан" на ВДНХ.
"Владимир Путин и находящийся с визитом в Москве Нурсултан Назарбаев продолжили общение. Они провели встречу в Кремле. Обсудили вопросы российско-казахстанского партнерства, актуальные региональные и мировые вопросы", — сказал Песков.
По его словам, первый президент Казахстана и президента РФ продолжили свой разговор в ходе рабочего обеда.
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Политика , СНГ , Нурсултан Назарбаев , Владимир Путин
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