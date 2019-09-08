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Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии 

Российская Газета + ещё 8 1 час назад
Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии
Фото: РИА Новости
Врио главы Башкирии Радий Хабиров на выборах главы региона после обработки 10, 01% протоколов лидирует с большим отрывом. Он набрал 81,54% голосов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Его соперник от КПРФ Юнир Кутлугужин (7,34%) занял второе место, третьим идет Иван Сухарев от ЛДПР (4,28%).
Чуть больше одного процента набрали представитель партии "Яблоко" Зульфия Гайсина (1,56%), Юрия Игнатьева от "Справедливой России" (1,28%), Рафис Кадыров от "Патриотов России" (1,18%).
Меньше одного процента голосов получили Владимир Барабаш от "Гражданской силы" (0,91%) и Владимир Кобзев от Партии пенсионеров (0,85%).
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Политика , Иван Сухарев , Партия "Яблоко" , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР , Центризбирком России , Башкортостан
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