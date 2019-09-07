Нидерланды попросили РФ выдать свидетеля по делу МН17

Нидерланды попросили Россию передать им свидетеля по делу МН17

Генеральный прокурор страны Фред Вестербеке обратился с таким запросом к Москве.

Об этом сообщает нидерландский телеканал NOS. По его данным, следователи из Голландии уже допросили Владимира Цемаха на Украине, прежде чем он уехал в Москву в рамках обмена заключёнными с Россией.

Цемах был начальником ПВО ДНР в районе города Снежное в то время, когда там был сбит Boeing МН17. По неподтверждённой информации, он прятал ракетный комплекс «Бук», из которого, как полагает следствие, был сбит пассажирский самолёт.