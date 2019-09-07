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Нидерланды попросили Россию передать им свидетеля по делу МН17 

Говорит Москва 47 минут назад
Нидерланды попросили РФ выдать свидетеля по делу МН17
Фото: РИА Новости
Генеральный прокурор страны Фред Вестербеке обратился с таким запросом к Москве.
Передача Цемаха Москве: Амстердам пытался помешать Киеву
Об этом сообщает нидерландский телеканал NOS. По его данным, следователи из Голландии уже допросили Владимира Цемаха на Украине, прежде чем он уехал в Москву в рамках обмена заключёнными с Россией.
Цемах был начальником ПВО ДНР в районе города Снежное в то время, когда там был сбит Boeing МН17. По неподтверждённой информации, он прятал ракетный комплекс «Бук», из которого, как полагает следствие, был сбит пассажирский самолёт.
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Политика , Нидерланды
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