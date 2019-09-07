Аксенов прокомментировал обмен заключенными

Аксенов прокомментировал освобождение заключенных россиян и украинцев

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что первой его эмоцией после состоявшегося в субботу освобождения задержанных россиян и украинцев, было чувство радости "за наших людей, которые получили свободу".

Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы Киева приземлился в столице РФ в субботу днем. Обмен проведен по формуле "35 на 35".

"Состоялся долгожданный обмен заключенными между Россией и Украиной. Первые эмоции — радость за наших людей, которые получили свободу, и благодарность нашему президенту, министерству иностранных дел, всем, кто принимал участие в подготовке и проведении обмена", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По мнению главы Крыма, обмен способствует созданию благоприятных условий для восстановления российско-украинских отношений и налаживания полноформатного диалога между двумя странами.