Передача Цемаха Москве: Амстердам пытался помешать Киеву

Киевом. Власти Нидерландов пытались не допустить передачи фигуранта дела о гибели рейса MH17 в 2014 году Владимира Цемаха России в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой Амстердам "несколько раз и на самом высоком уровне" контактировал с Киевом с тем, чтобы Цемах остался на Украине

Об этом, сообщают западные СМИ, сообщается в адресованном парламенту письме главы нидерландского МИД Стефа Блока. В послании высказывается сожаление в связи с действиями Киева, передает "Интерфакс".

Третьего сентября главный прокурор Нидерландов призвал Украину не передавать Цемаха России, так как тот проходит подозреваемым по делу об уничтожении "Боинга" рейса MH17. Тем не менее, Киевский апелляционный суд 5 сентября выпустил Цемаха из-под стражи, а сегодня он прибыл в Россию в рамках взаимного обмена с Украиной.

При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского , Владимира Цемаха допрашивали как перед отправкой в Россию, так и до этого.

"Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен", — рассказал Зеленский журналистам в киевском аэропорту Борисполь после встречи вернувшихся из России в рамках обмена украинцев.

В конце июня 2019 года cпецслужбы Украины захватили Цемаха, бывшего командира ПВО в городе Снежное, на территории провозглашенной Донецкой народной республики. По словам адвоката, его подзащитного накачали психотропными веществами, посадили в инвалидное кресло и по поддельным документам вывезли на Украину. 29 июня Шевченковский районный суд Киева арестовал Цемаха на два месяца. Ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины — в ней идет речь о создании террористической группы или террористической организации.