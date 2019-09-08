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В Совфеде отреагировала на обмен заключенными между РФ и Украиной 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Сенатор от Крымского полуострова Ольга Ковитиди прокомментировала состоявшийся обмен удерживаемых между российской и украинской сторонами. Об этом она рассказала ФАН.
По ее словам, успешное завершение обмена является лишь начальным этапом для достижения мира. Сенатор считает, что впереди предстоит еще проделать много работы.
"Компромисс, терпение, политическая воля — только это залог двустороннего успеха", — добавила Ковитиди.
Она подчеркнула, что следующий шаг Украины — выполнение Минских соглашений, а также в перспективе возможно и возобновление отношений России и Украины.
Ранее сообщалось, что освобожденным украинским морякам вручили награды.
Стоит отметить, что обмен состоялся в субботу, 7 сентября.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Ольга Ковитиди , Совет Федерации
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