Вышинский признался в получении наград от России

Главный редактор портала "РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после возвращения в Россию по обмену задержанными между Москвой Киевом признался в получении награды от российской стороны. Об этом он сказал во время пресс-конференции в прямом эфире на телеканале "Россия 24".

Он подчеркнул, что получил награды за журналистскую деятельность.

"Я считаю, что часть я заслужил, а часть — это аванс", — добавил Вышинский.

Он отметил, что гордится своими наградами. По его словам, за всю деятельность и работу на Украине он не получил никаких наград, а в России — получил.

"От России награды получил. Ими горжусь соответственно", — подытожил Вышинский.

Ранее Вышинский рассказал о самочувствии после возвращения в Россию.