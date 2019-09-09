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Вышинский признался в получении наград от России 

Газета.Ru + ещё 22 1 час назад
Вышинский признался в получении наград от России
Фото: РИА Новости
Главный редактор портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после возвращения в Россию по обмену задержанными между Москвой и Киевом признался в получении награды от российской стороны. Об этом он сказал во время пресс-конференции в прямом эфире на телеканале "Россия 24".
Он подчеркнул, что получил награды за журналистскую деятельность.
"Я считаю, что часть я заслужил, а часть — это аванс", — добавил Вышинский.
Он отметил, что гордится своими наградами. По его словам, за всю деятельность и работу на Украине он не получил никаких наград, а в России — получил.
"От России награды получил. Ими горжусь соответственно", — подытожил Вышинский.
Ранее Вышинский рассказал о самочувствии после возвращения в Россию.
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Политика , Кирилл Вышинский , РИА Новости , Киев , Москва
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