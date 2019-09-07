Пентагон посоветовал РФ вести себя «как нормальная страна»

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Пентагон посоветовал России вести себя «как нормальная страна» 

Lenta.ru + ещё 5 45 минут назад
Глава Пентагона Марк Эспер посоветовал России вести себя «как нормальная страна» для сотрудничества с США. Об этом он заявил во время субботней пресс-конференции в Париже, передает РИА Новости.
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Эспер заявил, что сейчас Россия «содействует нестабильности, нарушая территориальную целостность соседей». И для совместной работы с США ей нужно изменить поведение, в частности, сконцентрироваться «не на разногласиях между странами, а том, в чем схожи их позиции».
«Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО, (…) в соответствие с правилами, которые мы установили», — сказал Эспер.
Он добавил, что США задались целью направить Россию «на лучший путь», чтобы страны смогли «сотрудничать для общего экономического процветания, продвигая свои ценности и интересы».
6 сентября министр обороны США Марк Эспер заявил, что США усилят борьбу с Россией и Китаем и призвал Европу задуматься об этом. Он обвинил обе страны в желании разрушить международный порядок.
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Политика , Армия , Видео , США , Марк Эспер , Пентагон , НАТО , РИА Новости
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