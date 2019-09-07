Захарова прокомментировала обмен пленными с Украиной 

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обмен заключенных России и Украины результатом политической воли и кропотливой работы.
Она отметила, что обеим сторонам удалось преодолеть провокации и объективные трудности, а будущее Украины — отказ от русофобии.
«Привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом», — написала Захарова в соцсетях.
По ее словам, в Киеве начинают понимать, что антироссийская риторика не приблизит к решению политических и экономических проблем.
Захарова также сообщила, что пообщалась по телефону с освобожденным Киевом Кириллом Вышинским. Он поблагодарил Сергея Лаврова и МИД России.
Сегодня состоялась историческая акция по обмену удерживаемыми лицами. 35 россиян попавших в тюрьму на Украине по политическим мотивам, обменяли на 35 украинцев, нарушивших российское законодательство. Договоренности об обмене были достигнуты после телефонного общения Путина с Зеленским.