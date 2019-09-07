«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли «35 на 35» заключенных

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«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных по схеме «35 на 35» 

Рамблер + ещё 5 39 минут назад
Состоялся исторический обмен заключенными между Россией и Украиной. Он прошел по формуле «35 на 35». В Москве приземлился борт с россиянами, отпущенными из украинских тюрем. В Киеве — борт с украинцами, нарушившими закон в России.
«Ффух! Долетели! Сказать, что скала с плеч — ничего не сказать», — написала в соцсетях журналист Маргарита Симоньян.
Украинские СМИ сообщают, что президент Зеленский в аэропорту встречал борт с экс-заключенными. Среди прилетевших в Киев был режиссер Олег Сенцов, передает ТАСС.
Отмечается, что все отпущенные продолжат участвовать в судебных процессах.
«Те граждане, которые прилетают в Москву, имеют статус личного обязательства граждан, которые дали обязательства являться к следователю или в суд в соответствующем государстве. Такой же статус есть и у граждан Украины, которые сегодня приземлятся в Киеве», — заявила омбудсмен Татьяна Москалькова.
Эксперты в России и на Украине говорят, что обмен стал первым шагом от конфронтации к диалогу и нормализации двусторонних отношений.
Ранее СМИ со ссылкой на омбудсмена Нину Карпачёву сообщили, что российский президент помиловал 11 граждан Украины, включая Олега Сенцова.
Украинский президент, в свою очередь, помиловал 16 россиян — участников договоренностей об обмене.
Комментарии102
Политика , Видео , В мире , Конфликты , Украина , Олег Сенцов , Маргарита Симоньян , Татьяна Москалькова , Нина Карпачева , ИТАР-ТАСС , Москва
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