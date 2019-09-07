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В Европарламенте заявили о необходимости отмены санкций против РФ 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани призвал европейских лидеров отменить антироссийские санкции.
Об этом политик сказал в эфире радиостанции France Info. По его словам, он поддерживает позицию президента Франции Эммануэля Макрона касательно диалога с Москвой. Ранее французский лидер заявлял, что для достижения стабильности в Европе необходимо «прояснить» отношения с Кремлём, передаёт РИА Новости.
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Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю, и мы останемся на обочине, — заявил депутат Европарламента.
Важным шагом к этому, по его мнению, может стать смягчение или отмена антироссийских санкций.
News.ru писал о том, что бывший министр французского правительства, депутат Европарламента Тьерри Мариани высказал мнение о бесполезности G7 без участия России, Китая, Бразилии и стран Африки.
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Политика , Видео , В мире , Европа , Тьерри Мариани , Эммануэль Макрон , Европарламент , РИА Новости , Москва , Франция
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