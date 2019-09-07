Умер Анатолий Белоногов

Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов

Он скончался в возрасте 80 лет. Об этом информирует РИА новости со ссылкой на первого секретаря Амурского обкома КПРФ Романа Кобызова.

«Сегодня после продолжительной болезни скончался Анатолий Белоногов», — сообщил Кобызов.

Отмечается, что Белоногов был губернатором Амурской области с 1997 по 2001 год.

С июня 2012 года занимал должность заместителя председателя комитета Заксобрания Приамурья по бюджету, налогам, экономики и собственности.

В июне бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник умер в Омске на 78-м году жизни.