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Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Умер Анатолий Белоногов
Фото: zsamur.ru
Он скончался в возрасте 80 лет. Об этом информирует РИА новости со ссылкой на первого секретаря Амурского обкома КПРФ Романа Кобызова.
«Сегодня после продолжительной болезни скончался Анатолий Белоногов», — сообщил Кобызов.
Отмечается, что Белоногов был губернатором Амурской области с 1997 по 2001 год.
С июня 2012 года занимал должность заместителя председателя комитета Заксобрания Приамурья по бюджету, налогам, экономики и собственности.
В июне бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник умер в Омске на 78-м году жизни.
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Политика , КПРФ , РИА Новости
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