Из СИЗО «Лефортово» выехали два автобуса, где с большой долей вероятности находятся украинские военные, нарушившие госграницу РФ, об освобождении которых вели переговоры Москва и Киев. Об этом сообщает РИА Новости. Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Накануне украинский адвокат Валентин Рыбин заявил у себя на странице в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва.
Автобусы, вероятно, с украинскими военными выехали из «Лефортово»
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