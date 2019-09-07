Владимир Зеленский, президент Украины и неофит в области политики, сделал на этой неделе большой шаг к тому, чтобы выполнить свое обещание и стать самым большим сторонником реформ среди глав государств в истории Украины. В понедельник он изложил амбициозный и захватывающий дух пятилетний план, включающий в себя почти все меры, которые были настоятельно рекомендованы Украине в последние годы Международным валютным фондом и западными правительствами, — от земельной реформы до приватизации государственных компаний и очищения судебных органов.
Это должно стать поводом для ликования в Вашингтоне, где сменяющие друг друга демократические и республиканские администрации пытались отодвинуть Украину от России Владимира Путина и привести ее в ряды западных демократий, однако все они были разочарованы нерадивостью и продажностью политических лидеров этой страны. Но пока г-н Зеленский не смог заручиться поддержкой президента Трампа. Г-н Трамп не только отказался принять украинского лидера в Белом доме, но и приостановил предоставление военной помощи в объеме 250 миллионов долларов стране, которая продолжает борьбу против российской агрессии в своих восточных областях.
Некоторые наблюдатели полагают, что г-н Трамп в очередной раз пытается угодить г-ну Путину, который, со своей стороны, стремится подорвать украинскую демократию и независимость. Однако надежные источники сообщили нам, что у президента есть вторая и более корыстная повестка: он пытается заставить г-на Зеленского вмешаться в американские президентские выборы 2020 года с помощью расследования в отношении ведущего демократического кандидата Джо Байдена. Г-н Трамп не только просит Украину помочь ему в ходе президентской кампании; он использует военную помощь Соединенных Штатов, в которой Киев отчаянно нуждается, для того, чтобы заставить украинские власти сделать это.
Об оказании сильного давления на г-на Зеленского открыто сообщил газете «Нью-Йорк таймс» в прошлом месяце Рудольф Джулиани (Rudolph W. Giuliani), личный адвокат г-на Трампа. По словам г-на Джулиани, он провел встречу в Мадриде с одним из близких сотрудников украинского лидера и настоятельно призвал новое руководство страны начать расследование в отношении г-на Байдена и его сына. В тот момент, когда Хантер Байден (Hunter Biden) входил в состав совета директоров одной украинской газовой компании, Джо Байден, будучи вице-президентом, требовал отправить в отставку главного прокурора Украины, проводившего расследование в отношении этой фирмы.
Г-н Джулиани также хочет, чтобы были проверены утверждения о том, что осуществленные одной украинской партией денежные платежи Полу Манафорту (Paul Manafort), возглавлявшему в 2016 году избирательный штаб г-на Трампа, были частью заговора с целью нанесения ущерба Трампу как кандидату в президенты. Другими словами, партнеры Трампа хотят, чтобы правительство в Киеве доказало неправомерность действий Украины против г-на Трампа в ходе президентских выборов 2016 года, и еще они хотят, чтобы украинцы вмешались и действовали в его пользу в ходе выборов 2020 года.
Г-н Зеленский не сможет выполнить ни одно из этих требований. Информация по поводу г-на Манафорта поступила от одного украинского законодателя, который поддерживал реформы внутри страны, а не Хиллари Клинтон. Что касается дела Байдена, которое уже расследуется украинскими властями, то это явная фальшивка. Бывший вице-президент был в числе многих западных официальных лиц, требовавших отставки этого прокурора, которого обвиняли в блокировании антикоррупционных мер.
Белый дом утверждает, что г-н Трамп приостановил военную помощь Украине для того, чтобы ее можно было проанализировать. Однако, как сообщает телеканал Си-эн-эн, Пентагон уже завершил анализ и рекомендовал восстановить предоставление помощи Киеву. Тем не менее г-н Трамп пока еще ничего не сделал. Если подобное упрямство имеет какое-то разумное обоснование, за исключением попыток заставить иностранное правительство помочь его переизбранию, то президент должен об этом сообщить.