Путин поговорил с Памфиловой после нападения преступника

Путин в разговоре с Памфиловой выразил надежду на поимку напавшего на нее

"Сразу после прилета президента в Благовещенск на совещание по развитию космодрома Восточный, ему было доложено об инциденте в доме Памфиловой", — сказал Песков журналистам. "После совещания Путин позвонил Памфиловой и высказал слова поддержки", — сообщил он.

"Президент также выразил надежду на то, что правоохранительные органы в возможно короткие сроки задержат преступника, напавшего на главу ЦИК", — добавил Песков.

В ночь на пятницу неизвестный проник в дом главы ЦИК, который находится в Подмосковье, и напал на нее с электрошокером. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по одной из версий, неизвестный напал на главу ЦИК с целью ограбления.