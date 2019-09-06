Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин назвал Сталина «папашей 

РИА Новости 25 минут назад
Путин назвал Сталина «папашей
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности на Восточном экономическом форуме прокомментировал вопрос принадлежности южной части Курил. Ролик с выступлением опубликовал телеканал RT.
В ходе дискуссии на ВЭФ директор Центра морской подготовки "Семь океанов" Анатолий Штанько отметил, что в истории упомянуты различные даты, связанные со статусом и принадлежностью островов. Президент в ответ на это напомнил, что Россия исходит из того, что по итогам Второй мировой войны Курилы отошли Советскому Союзу.
"Давайте будем на это и опираться, на исходную точку. Папаша (Иосиф Сталин. — Прим. ред.) все забрал — и все, и дело с концом. Отец народов", — сказал Путин.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Ситуация с островами

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
В свою очередь, Москва настаивает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели и мирный договор страны так и не подписали.
В ноябре прошлого года в Сингапуре прошла встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года.
При этом российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Последние новости
На дом Эллы Памфиловой совершили нападение На дом Эллы Памфиловой совершили нападение Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость Ракета для Киева: чем США решили вооружить Украину Ракета для Киева: чем США решили вооружить Украину
Комментарии4
Политика , Синдзо Абэ , Владимир Путин , РИА Новости , Russia Today
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский помиловал россиян из списка на обмен
Зеленский помиловал россиян из списка на обмен81
США отказали России в покупке ракет
США отказали России в покупке ракет183
Ткнул 15 раз. Памфилова раскрыла детали нападения
Ткнул 15 раз. Памфилова раскрыла детали нападения183
Повышение пенсионного возраста оценили в кабмине
Повышение пенсионного возраста оценили в кабмине2
Врачи еще одной больницы объявили забастовку
Врачи еще одной больницы объявили забастовку2
Видео
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
00:42
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Политика
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
На Памфилову напал неизвестный
01:27
На Памфилову напал неизвестный
Происшествия
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
03:09
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
Политика В мире
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
20:14
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение