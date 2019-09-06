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Памфилова рассказала, как дала отпор нападавшему 

RT на русском + ещё 46 37 минут назад
Памфилова рассказала, как дала отпор нападавшему
Фото: РИА Новости
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в эфире телеканала Россия 24 рассказала, что оказала активное сопротивление мужчине, совершившему на неё нападение в ночь на 6 сентября.
«Сначала испугалась, потом собралась, стала тоже молотить его изо всех сил, потом схватила стул, стала очень громким голосом на него ругаться», — приводит её слова ТАСС.
Памфилова добавила, что в итоге нападавший убежал «под её натиском».
Также, как передаёт РИА Новости, глава ЦИК заявила, что неизвестный пытался «10-15 раз ткнуть её электрошокером», у неё «в основном, синяки и травмы».
Ночью 6 сентября неизвестный проник на террасу дома Памфиловой в Московской области и применил к ней электрошокер, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении.
Президенту России Владимиру Путину доложили о нападении на Памфилову.
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Политика , Элла Памфилова , Владимир Путин , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС
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