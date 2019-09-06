Роскомнадзор напомнил о дне тишины перед выборами

СМИ и кандидатов на выборах предупредили о необходимости воздержаться от предвыборной агитации в день тишины, 7 сентября, и в единый день голосования, 8 сентября. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Роскомнадзора

Ведомство также направило представителям компаний Google , YouTube, Facebook и Instagram обращения с просьбой не допускать распространение политической рекламы 7 и 8 сентября. Отмечается, что в противном случае это будет рассматриваться как вмешательство в суверенные дела страны, враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов. Роскомнадзор также оставляет за собой право дать на это адекватную реакцию.

День тишины проводится накануне дня голосования. Он не распространяется на информацию о самих проводящихся выборах, призывы принять в них участие и разъяснение законодательных норм и порядка голосования.