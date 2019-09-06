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Роскомнадзор напомнил о дне тишины перед выборами 

Lenta.ru + ещё 7 50 минут назад
Роскомнадзор напомнил о дне тишины перед выборами
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
СМИ и кандидатов на выборах предупредили о необходимости воздержаться от предвыборной агитации в день тишины, 7 сентября, и в единый день голосования, 8 сентября. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Роскомнадзора.
Ведомство также направило представителям компаний Google, YouTube, Facebook и Instagram обращения с просьбой не допускать распространение политической рекламы 7 и 8 сентября. Отмечается, что в противном случае это будет рассматриваться как вмешательство в суверенные дела страны, враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов. Роскомнадзор также оставляет за собой право дать на это адекватную реакцию.
День тишины проводится накануне дня голосования. Он не распространяется на информацию о самих проводящихся выборах, призывы принять в них участие и разъяснение законодательных норм и порядка голосования.
В едины день голосования, 8 сентября, в России пройдут выборы в 85 регионах. Граждане страны будут выбирать губернаторов, депутатов законодательных органов субъектов и муниципалитетов, переизбирать депутатов Государственной Думы и региональных парламентов по одномандатным округам.
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Политика , Общество , Роскомнадзор , Госдума , Google
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