«Надеюсь, хороший человек»: За кого голосовал Путин

Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму. Видео

Москвичи могут голосовать начиная с 08:00, для этого открыты более 3,6 тысячи избирательных участков. Путин в очередной раз выбрал для голосования участок под номером 2151. Приехав в РАН, глава государства показал паспорт, поставил свою подпись и получил бюллетень. Затем президент сделал свой выбор и опустил документ в урну для голосования.

Позже журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов поинтересовался у Путина, кого он решил выбрать из списка кандидатов, на что глава государства ответил: