«Надеюсь, хороший человек»: За кого голосовал Путин

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму. Видео 

360tv.ru + ещё 61 43 минуты назад
Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах в Мосгордуму. Традиционно лидер страны отдал свой голос на избирательном участке в Российской академии наук (РАН). Об этом сообщило РИА «Новости».
Москвичи могут голосовать начиная с 08:00, для этого открыты более 3,6 тысячи избирательных участков. Путин в очередной раз выбрал для голосования участок под номером 2151. Приехав в РАН, глава государства показал паспорт, поставил свою подпись и получил бюллетень. Затем президент сделал свой выбор и опустил документ в урну для голосования.
Позже журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов поинтересовался у Путина, кого он решил выбрать из списка кандидатов, на что глава государства ответил:
«Не знаю его, но надеюсь, хороший, порядочный человек».
360tv.ru: последние новости
Путин предложил назвать ракетный комплекс на Байконуре в честь Назарбаева Путин предложил назвать ракетный комплекс на Байконуре в честь Назарбаева Глава Пентагона собрался «поставить Россию на лучший путь» Глава Пентагона собрался «поставить Россию на лучший путь» ЦИК не зафиксировал серьезных нарушений в день тишины ЦИК не зафиксировал серьезных нарушений в день тишины
Политика , Видео , Другое , Новости Москвы , Дмитрий Смирнов , Владимир Путин , Мосгордума , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин умер на избирательном участке
Россиянин умер на избирательном участке
В Москве пенсионерка сожгла людей
В Москве пенсионерка сожгла людей
«Наши мужчины — национальная трагедия»
«Наши мужчины — национальная трагедия»35
В США нашли чек на гонорар Курта Кобейна
В США нашли чек на гонорар Курта Кобейна
Бегбедер поспорил с Мединским
Бегбедер поспорил с Мединским6
Видео
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
00:24
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
В мире Конфликты
Джонсон может оказаться за тюрьме
03:05
Джонсон может оказаться за тюрьме
Европа В мире
«Надеюсь, хороший человек»: За кого голосовал Путин
00:28
«Надеюсь, хороший человек»: За кого голосовал Путин
Политика Другое
«Наши мужчины — национальная трагедия»
01:56
«Наши мужчины — национальная трагедия»
Общество
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
00:41
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
Политика Азия
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
09:06
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
В мире Интернет
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
01:47
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Происшествия
На Урале демонтировали киоск с человеком внутри
00:42
На Урале демонтировали киоск с человеком внутри
Происшествия
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
01:39
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение