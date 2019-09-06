Памфилова отказалась от госохраны

Памфилова заявила, что не будет просить госохрану

«Нет, охрану просить не буду», — сказала она.

Как уточняет РИА Новости, Памфилова заявила, что не видит в этом смысла.

Ранее в пресс-службе ЦИК России сообщили, что Памфилова в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота.

6 сентября неизвестный проник на террасу дома Памфиловой в Московской области. Он применил электрошокер против главы ЦИК, после чего покинул место происшествия.