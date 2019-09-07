Названа возможная причина нападения на Памфилову

В ЛДПР назвали возможную причину нападения на Памфилову

Парламентская фракция ЛДПР Госдуме сомневается, что проникнуть в дом главы ЦИК Эллы Памфиловой пытался обыкновенный вор, и считает, что вся ситуация с нападением могла быть провокацией со стороны недоброжелателей.

"Трудно поверить, что какой-то жулик пытался проникнуть в дом Эллы Александровны Памфиловой. Мы все хорошо знаем, что это кристально честный человек, и дома у нее абсолютно нечего брать. У нападения, скорее всего, другие мотивы — провокация со стороны недоброжелателей", — говорится в заявлении пресс-службы фракции ЛДПР по поводу нападения на Памфилову.

В ЛДПР посоветовали Памфиловой переехать с дачи на Истре в квартиру поближе к Центризбиркому.