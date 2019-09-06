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Памфилова рассказала о состоянии своих котов после нападения 

Газета.Ru + ещё 154 37 минут назад
Памфилова рассказала о состоянии котов после нападения
Фото: РИА Новости
Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что кот и кошка, живущие в ее доме, не пострадали в результате нападения, передает РИА "Новости".
"У меня кошка Лушка, она подобранная, живет 12 лет у меня, я ее подобрала в свое время. Я ее выпускаю, потому что я приезжаю поздно, она сидит все время дома, я ее выпускаю на ночь ловить мышек. Потом просыпаюсь и запускаю. А второй кот, подобранный, он у меня живет уже второй год, я для него открываю немного окошко, вот этим воспользовался этот товарищ", — рассказала Памфилова.
Она подтвердила, что ни кошка, ни кот не пострадали.
Пресс-служба ЦИК России подтвердила информацию о нападении на главу комиссии Эллу Памфилову.
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Политика , Элла Памфилова , Центризбирком России , РИА Новости
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