Зеленский анонсировал обмен пленными с Россией

По словам Зеленского, обмен состоится в формате 35 на 35 или 42 на 40. Все, кого должны обменять, доставлены в пункты обмена по состоянию на 18:00 пятницы, 6 сентября.

Ранее Украина отказалась передавать России Руслана Гаджиева в рамках обмена удерживаемыми лицами. До этого стало известно, что украинская сторона исключила одного гражданина России из списков на обмен, однако не назвал его имени.