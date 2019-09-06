Зеленский анонсировал обмен пленными с Россией 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными с Россией состоится в ночь на субботу, 7 сентября. Его слова передает «Интерфакс».
По словам Зеленского, обмен состоится в формате 35 на 35 или 42 на 40. Все, кого должны обменять, доставлены в пункты обмена по состоянию на 18:00 пятницы, 6 сентября.
Ранее Украина отказалась передавать России Руслана Гаджиева в рамках обмена удерживаемыми лицами. До этого стало известно, что украинская сторона исключила одного гражданина России из списков на обмен, однако не назвал его имени.
Ожидалось, что обмен состоится 30 августа, поскольку соответствующую информацию распространил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Позже в офисе президента Украины опровергли эту информацию.