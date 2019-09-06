Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Анонсирован обмен заключенными между Украиной и Россией 

Рамблер + ещё 6 7 минут назад
В неофициальном Twitter-аккаунте президента Украины Владимира Зеленского анонсировано проведение российско-украинского обмена заключёнными, который должен состояться ближайшей ночью.
Зеленский помиловал россиян из списка на обмен
«Сегодня ночью (7 сентября) должен произойти обмен пленными (35/35 или 42/40). Почти все, кого должны обменять, уже доставлены (по состоянию на 18:00) в пункты обмена", — говорится в сообщении.
Ранее украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что украинские власти выполнили обязательства, достигнутые на переговорах с российской стороной: помиловали граждан РФ, которых готовят к обмену заключёнными.
При этом Рыбин подчеркнул, что обмен, возможно, находится на грани срыва, поскольку в пункт сбора не был доставлен один из россиян, готовившихся к обмену. В середине дня 6 сентября он до сих пор находился в следственном изоляторе.
«Предупреждаю участников обмена с российской стороны: одного из ваших не доставили в пункт сбора, обратите внимание. Я надеюсь, сегодня эта ошибка будет исправлена, время еще есть», — резюмировал Рыбин.
Комментарии40
Политика , Видео , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Валентин Рыбин , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко9
«Свалило за месяц»: умер исполнитель хита «Снег кружится»
«Свалило за месяц»: умер исполнитель хита «Снег кружится»17
Порошенко заявил о признании РФ вины за MH17
Порошенко заявил о признании РФ вины за MH17313
Зеленский помиловал россиян из списка на обмен
Зеленский помиловал россиян из списка на обмен124
Путин назвал Сталина «папашей»
Путин назвал Сталина «папашей»55
Видео
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
00:42
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Политика
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
На Памфилову напал неизвестный
01:27
На Памфилову напал неизвестный
Происшествия
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
03:09
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
Политика В мире
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко
02:26
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко
В мире
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение