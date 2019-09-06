Анонсирован обмен заключенными между Украиной и Россией 

В неофициальном Twitter-аккаунте президента Украины Владимира Зеленского анонсировано проведение российско-украинского обмена заключёнными, который должен состояться ближайшей ночью.
«Сегодня ночью (7 сентября) должен произойти обмен пленными (35/35 или 42/40). Почти все, кого должны обменять, уже доставлены (по состоянию на 18:00) в пункты обмена", — говорится в сообщении.
Ранее украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что украинские власти выполнили обязательства, достигнутые на переговорах с российской стороной: помиловали граждан РФ, которых готовят к обмену заключёнными.
При этом Рыбин подчеркнул, что обмен, возможно, находится на грани срыва, поскольку в пункт сбора не был доставлен один из россиян, готовившихся к обмену. В середине дня 6 сентября он до сих пор находился в следственном изоляторе.
«Предупреждаю участников обмена с российской стороны: одного из ваших не доставили в пункт сбора, обратите внимание. Я надеюсь, сегодня эта ошибка будет исправлена, время еще есть», — резюмировал Рыбин.