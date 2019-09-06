Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин придет на избирательный участок в единый день голосования 

360tv.ru + ещё 5 3 часа назад
Путин примет участие в едином дне голосования
Фото: ТАСС
Президент РФ примет участие в едином дне голосования, который пройдет 8 сентября. О планах Владимира Путина рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Голосует Путин традиционно на избирательном участке на улице Косыгина в столице, находящемся в Российской академии наук.
«Голосовать планирует», — заметил Песков, отвечая на вопрос, придет ли президент в этому году на выборы.
Свыше пяти тысяч выборов разного уровня пройдут в единый день голосования в 85 российских регионах. Жителям страны предстоит определиться с кандидатами в 13 законодательных собрания. В 16 регионах состоятся прямые выборы губернатора, а в 22 административных центрах — депутатов городской думы. В трех региональных столицах определятся с главами муниципальных образований. Довыборы с Госдуму по четырем одномандатным округам предстоят Орловской, Свердловской и Новгородской областям, а также Хабаровскому краю.
В Москве 8 сентября определятся с кандидатами в Мосгордуму седьмого созыва. В окончательный список внесены 225 человек.
360tv.ru: последние новости
Путину доложили о нападении на Памфилову Путину доложили о нападении на Памфилову Путин согласился стать старателем на Колыме Путин согласился стать старателем на Колыме Грабитель несколько раз ударил Эллу Памфилову электрошокером Грабитель несколько раз ударил Эллу Памфилову электрошокером
Комментарии3
Политика , Новости Москвы , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Мосгордума , Госдума , РАН , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США отказали России в покупке ракет
США отказали России в покупке ракет32
Ткнул 15 раз. Памфилова раскрыла детали нападения
Ткнул 15 раз. Памфилова раскрыла детали нападения52
Наемники из РФ приготовились к решающей битве в Сирии
Наемники из РФ приготовились к решающей битве в Сирии
Раскрыты подробности гибели россиян в Сирии
Раскрыты подробности гибели россиян в Сирии373
Появилось видео последствий взлома дома Памфиловой
Появилось видео последствий взлома дома Памфиловой28
Видео
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
00:42
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Политика
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
На Памфилову напал неизвестный
01:27
На Памфилову напал неизвестный
Происшествия
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
03:09
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
Политика В мире
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
20:14
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение