Путин примет участие в едином дне голосования

Путин придет на избирательный участок в единый день голосования

Президент РФ примет участие в едином дне голосования, который пройдет 8 сентября. О планах Владимира Путина рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Голосует Путин традиционно на избирательном участке на улице Косыгина в столице, находящемся в Российской академии наук «Голосовать планирует», — заметил Песков, отвечая на вопрос, придет ли президент в этому году на выборы. Свыше пяти тысяч выборов разного уровня пройдут в единый день голосования в 85 российских регионах. Жителям страны предстоит определиться с кандидатами в 13 законодательных собрания. В 16 регионах состоятся прямые выборы губернатора, а в 22 административных центрах — депутатов городской думы. В трех региональных столицах определятся с главами муниципальных образований. Довыборы с Госдуму по четырем одномандатным округам предстоят Орловской, Свердловской и Новгородской областям, а также Хабаровскому краю. В Москве 8 сентября определятся с кандидатами в Мосгордуму седьмого созыва. В окончательный список внесены 225 человек.